Эксперт Кузякин: удары ВС РФ отбросили ВСУ на месяцы в производстве БПЛА

Кузякин отметил, что в то же время производственные мощности на Украине остаются значительными. «На то есть две причины. Во-первых, не все можно произвести в ЕС. Дроны, которые собираются для ВСУ в Европе, формально не являются боевыми изделиями и не регулируются военными регламентами Евросоюза. Они собираются как комплектующие без боевой части. Уже на территории Украины дроны окончательно собирают и начиняют взрывчаткой. Это требует хранения взрывчатки, боеприпасов и готовых дронов. Именно поэтому так феерично разнесло склады в Вишневом в Киевской области. Они горели и взрывались почти сутки. Именно поэтому были накрыты предприятия, осуществлявшие крупноузловую сборку. Именно поэтому каждое из этих предприятий буквально взлетело на воздух», — сказал эксперт.