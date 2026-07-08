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Источник: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву прояснит позицию США по Украине

РИА Новости: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию прояснит позицию США по Украине.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера позволит прояснить позицию Белого дома по украинскому конфликту на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп якобы изменил свой подход, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Сейчас в прессе появляются сообщения, что якобы он (Трамп — ред.) хочет пересмотреть позицию США и более активно помогать Украине. Это все предмет для изложения тех людей, которые приедут в Москву», — сказал собеседник агентства.

В минувшее воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Вдвоем они посещали российскую столицу и встречались с президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2026 года и декабре 2025 года. До этого, в течение 2025 года, в Москве неоднократно бывал Уиткофф.

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