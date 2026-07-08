Источник: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву прояснит позицию США по Украине

В минувшее воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Уиткофф и Кушнер продолжат посреднические усилия по украинскому урегулированию и будут готовы в удобное время приехать в Москву. Вдвоем они посещали российскую столицу и встречались с президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2026 года и декабре 2025 года. До этого, в течение 2025 года, в Москве неоднократно бывал Уиткофф.