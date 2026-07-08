Марочко: ВС РФ наступают сразу на двух участках у Нового Донбасса

«Говоря за добропольское направление сразу хочу отметить, что наши военнослужащие начали активно расширять зону контроля в районе населенного пункта Новый Донбасс как в северном, так и в южном направлениях. Сейчас в районе Белицкого есть определенные территориальные завоевания у наших военнослужащих — идет активное давление на украинские позиции», — сказал он.