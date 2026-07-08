CNN: США игнорировали корректировки о целях перед ударом по школе в Иране

Согласно информации CNN, американские военные проигнорировали предупреждения собственной базы данных о необходимости актуализации координат иранских объектов, что привело к ошибочному удару по зданию школы для девочек в районе Минаб на юге Ирана.
Как сообщает телеканал, в информационных системах планирования целей (MIDB и MARS) имелись указания о том, что данные о расположении объектов в Иране устарели и требуют дополнительной проверки. Однако, несмотря на это, командование не обратило должного внимания на эти предупреждения.
По словам источника CNN, Пентагон настоятельно рекомендовал ускорить процесс принятия решений, что создало чрезмерную нагрузку на аналитиков и Центральное командование США. В результате военные были вынуждены использовать данные, которые не обновлялись в течение десяти лет. Таким образом отсутствие своевременной проверки и обновления информации привело к фатальной ошибке, ставшей причиной удара по мирному объекту.
Накануне американские военные провели новую серию ударов по территории Ирана.