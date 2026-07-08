СМИ: в Кувейте звучат сирены воздушной тревоги

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Кувейте, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
«Сирены звучат в Кувейте», — говорится в сообщении.
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