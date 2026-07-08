Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Кувейте звучат сирены воздушной тревоги

Reuteres: в Кувейте звучит воздушная тревога.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Кувейте, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

«Сирены звучат в Кувейте», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше