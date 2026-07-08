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Спикер парламента Ирана обвинил США в нарушении условий меморандума

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что попытки шантажа исламской республики ни к чему не приведут.

ТЕГЕРАН, 8 июля. /ТАСС/. Спикер иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в серьезных нарушениях Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Об этом он написал на своей странице в X.

В число ключевых нарушений вошли срыв прохода иранских судов через Ормузский пролив, постоянные угрозы возобновления военных ударов, возобновление нефтяных санкций, продолжение агрессии Израиля против Ливана и удары по югу Ирана.

Галибаф добавил, что «эпоха запугивания и вымогательства закончилась» и попытки шантажа республики ни к чему не приведут.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.

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