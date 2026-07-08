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Командир Князькин: ВС России уничтожили у Васильевки солдат ВСУ на Bradley

Боевики ВСУ на Bradley приехали на позиции десантников ВС России у населённого пункта Васильевка. Они не владели тактической обстановкой и были уничтожены.

Боевики ВСУ на Bradley приехали на позиции десантников ВС России у населённого пункта Васильевка. Они не владели тактической обстановкой и были уничтожены.

Об этом ТАСС рассказал командир Михаил Князькин.

Эпизод произошёл в начале мая.

«С лесополки вылетел вражеский Bradley. С него спешился десант ВСУ в составе пяти человек… спешились прямо возле наших точек. И они потерпели поражение», — рассказал он.

По словам командира, боевая машина тоже была уничтожена.

Ранее сообщалось, что морпехи ВС России остались недовольны захваченной в приграничье БМП Bradley.

Также сообщалось, что польские танки РТ-91 (польская копия советского Т-72), которые Варшава передала ВСУ, не выдерживают залпов современных российских танков и сгорают после первого попадания в них.