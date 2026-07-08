Боевики ВСУ на Bradley приехали на позиции десантников ВС России у населённого пункта Васильевка. Они не владели тактической обстановкой и были уничтожены.
Об этом ТАСС рассказал командир Михаил Князькин.
Эпизод произошёл в начале мая.
«С лесополки вылетел вражеский Bradley. С него спешился десант ВСУ в составе пяти человек… спешились прямо возле наших точек. И они потерпели поражение», — рассказал он.
По словам командира, боевая машина тоже была уничтожена.
Ранее сообщалось, что морпехи ВС России остались недовольны захваченной в приграничье БМП Bradley.
Также сообщалось, что польские танки РТ-91 (польская копия советского Т-72), которые Варшава передала ВСУ, не выдерживают залпов современных российских танков и сгорают после первого попадания в них.