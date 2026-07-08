ПВО Кувейта отражают атаку ракет и БПЛА.

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Кувейт: небольшое государство на северо-западе Персидского залива

Кувейт входит в число самых богатых стран мира по объему нефтяных ресурсов на душу населения. Несмотря на сравнительно скромные размеры, он играет важную роль в мировой энергетике и считается одним из ключевых участников политических процессов на Ближнем Востоке. В материале — главное об этом государстве.