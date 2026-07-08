ПВО Кувейта отражают атаку ракет и БПЛА.
Системы ПВО ВС Кувейта отражают атаку ракет и дронов, сообщает генштаб эмирата.
«ПВО Кувейта в настоящее время противостоит вражеским ракетным атакам и ударам беспилотников», — говорится в заявлении ведомства.
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