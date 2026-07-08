Китай и Япония начали срывать работу научных судов друг друга

Дяоюйдао — группа островов в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Претензии по поводу принадлежности архипелага предъявляет Япония, где эта территория носит название Сенкаку (Сенто) и относится к префектуре Окинава. В водах архипелага периодически происходят столкновения с участием как гражданских, так и военных кораблей.