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Китай и Япония начали срывать работу научных судов друг друга

Китай и Япония обменялись взаимными претензиями из-за преследования научно-исследовательских судов в Восточно-Китайском море. В МИД КНР потребовали от Токио прекратить мешать китайским ученым в районе архипелага Дяоюйдао. Представитель ведомства Мао Нин прямо заявила, что острова — «исконно китайские», поэтому их суда ходят там абсолютно легально, передает «Синьхуа».

Китай и Япония обменялись взаимными претензиями из-за преследования научно-исследовательских судов в Восточно-Китайском море. В МИД КНР потребовали от Токио прекратить мешать китайским ученым в районе архипелага Дяоюйдао. Представитель ведомства Мао Нин прямо заявила, что острова — «исконно китайские», поэтому их суда ходят там абсолютно легально, передает «Синьхуа».

Происшествие, о котором идет речь, случилось еще 3 июля, отмечает Global Times. Китайское океанографическое судно находилось рядом с островом Куме и опустило в воду трос. С судном связался экипаж японского патрульного корабля и потребовал прекратить работы.

За день до этого происшествия в создании таких же помех Токио обвинял Пекин, сообщала The Mainichi. Японская береговая охрана заявила, что китайские военные корабли заставили японские исследовательские суда «Такуйо» и «Койо» покинуть воды, которые Япония считает своей исключительной экономической зоной. Генсек кабмина Японии Минору Кихара тогда назвал действия Китая «неприемлемыми» и тоже отправил дипломатический протест.

Дяоюйдао — группа островов в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Претензии по поводу принадлежности архипелага предъявляет Япония, где эта территория носит название Сенкаку (Сенто) и относится к префектуре Окинава. В водах архипелага периодически происходят столкновения с участием как гражданских, так и военных кораблей.

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