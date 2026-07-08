Месси — о матче с Египтом на ЧМ-2026: эта команда никогда не сдаётся, сумасшедший вечер

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Египтом в матче ⅛ финала ЧМ-2026.
«Эта команда никогда не сдаётся. Что за сумасшедший вечер… Эта команда просто невероятна! Вперёд, Аргентина», — написал Месси в своих социальных сетях.
Встреча в Атланте завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. До 79-й минуты аргентинцы уступали — 0:2.
Затем Лионель Месси сделал ассист, а также забил гол. Эти действия помогли вернуть равенство в игре. Окончательную точку в матче поставил Энцо Фернандес.
Ранее сообщалось, что гол Фернандеса в матче Аргентина — Египет стал 3000-м в истории чемпионатов мира.