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Месси — о матче с Египтом на ЧМ-2026: эта команда никогда не сдаётся, сумасшедший вечер

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Египтом в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Египтом в матче ⅛ финала ЧМ-2026.

«Эта команда никогда не сдаётся. Что за сумасшедший вечер… Эта команда просто невероятна! Вперёд, Аргентина», — написал Месси в своих социальных сетях.

Встреча в Атланте завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. До 79-й минуты аргентинцы уступали — 0:2.

Затем Лионель Месси сделал ассист, а также забил гол. Эти действия помогли вернуть равенство в игре. Окончательную точку в матче поставил Энцо Фернандес.

Ранее сообщалось, что гол Фернандеса в матче Аргентина — Египет стал 3000-м в истории чемпионатов мира.