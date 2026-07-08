Человек погиб при атаке БПЛА на Саратовскую область

При атаке БПЛА на Саратовскую область один человек погиб, есть пострадавшие.
Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб», — написал он в Telegram.
Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
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