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Боец Сотник: дроны «Севера» уничтожили украинскую САУ «Богдана»

Вражеская цель была замаскирована в лесу, заявил военнослужащий.

КУРСК, 8 июля. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Сотник.

«Расчеты БПЛА разведки выявили 155-миллиметровую САУ “Богдана” ВСУ, замаскированную в лесу. После проведения доразведки по САУ отработали расчеты FPV-дронов. Цель была уничтожена», — рассказал Сотник.

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