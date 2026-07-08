Польский депутат разорвала флаг ОУН-УПА* в Европарламенте во время дебатов

Ранее украинские беженцы в Польше распространили плакаты с изображением Степана Бандеры и подписью «наш герой». Листовки появились накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который отмечается в Польше 11 июля. В стране эта дата связана с памятью о жертвах конфликтов между польским населением и украинскими националистическими формированиями в 1940-х годах.