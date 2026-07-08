ТАСС: проживающий в Бельгии волонтер передал ВСУ в Харькове ноутбуки с вирусами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Контрразведка СБУ задержала в Харькове военнослужащих 159-го командно-разведывательного пункта 10-го армейского корпуса ВСУ, которые передали офицерам ноутбуки с вирусами, полученные от украинского волонтера. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Харькове контрразведкой СБУ задержаны украинские националисты из состава 159-го командно-разведывательного пункта 10-го АК, передавшие офицерам ноутбуки с вредоносным программным обеспечением. Материалы разбирательства показали, что офисная техника была получена ими от украинского волонтера, постоянно проживающего в Бельгии», — сказал собеседник агентства.