ТАСС: ВСУ перебросили к Белому Колодезю недоучившихся мобилизованных

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ, пытаясь сохранить контроль над Белым Колодезем в Харьковской области, перебросили туда мобилизованных украинцев, не завершивших базовую подготовку. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района — поселком городского типа Белый Колодезь, — командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.
3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что военнослужащие группировки войск «Север» успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя Харьковской области.