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ТАСС: ВСУ перебросили к Белому Колодезю недоучившихся мобилизованных

В российских силовых структурах сообщили, что таким образом украинские силы пытаются сохранить контроль над населенным пунктом.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ, пытаясь сохранить контроль над Белым Колодезем в Харьковской области, перебросили туда мобилизованных украинцев, не завершивших базовую подготовку. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района — поселком городского типа Белый Колодезь, — командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что военнослужащие группировки войск «Север» успешно продвигаются в направлении Сум и Белого Колодезя Харьковской области.

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