Салах: не хочу слишком много говорить о судействе, иначе у меня будут большие неприятности

Футболист сборной Египта Мохаммед Салах высказался о поражении в матче с Аргентиной в ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
«Я не хочу слишком много говорить о судействе, потому что, если я это сделаю, у меня будут большие неприятности. Грустно и обидно видеть, как все эти решения идут против тебя в матче, тем более, что мы говорим о решающем матче чемпионата мира», — приводит слова Салаха Goals Side.
Встреча в Атланте завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. До 79-й минуты аргентинцы уступали — 0:2.
Затем Лионель Месси сделал ассист, а также забил гол. Эти действия помогли вернуть равенство в игре. Окончательную точку в матче поставил Энцо Фернандес.
Ранее сообщалось, что гол Фернандеса в матче Аргентина — Египет стал 3000-м в истории чемпионатов мира.