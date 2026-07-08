Салах: не хочу слишком много говорить о судействе, иначе у меня будут большие неприятности

«Я не хочу слишком много говорить о судействе, потому что, если я это сделаю, у меня будут большие неприятности. Грустно и обидно видеть, как все эти решения идут против тебя в матче, тем более, что мы говорим о решающем матче чемпионата мира», — приводит слова Салаха Goals Side.