ВСУ вели боевые действия в Константиновке, переодевшись в гражданскую одежду

«Они переодевались в гражданских, заходили к гражданским. Пытались потеряться с гражданскими. Ребята у нас действовали грамотно, выявляли противника, то есть по татуировкам выявляли. Трезубец их всегда выдавал, ну и было видно, что это не гражданский, по его действиям, повадкам», — рассказал Агалу в беседе с ТАСС.