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В Пензенской области нашли обломки БПЛА

Мельниченко: в Пензенской области нашли обломки БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Место оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, прибыли службы экстренного реагирования. С БПЛА работают специалисты», — написал Мельниченко в Telegram-канале.

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