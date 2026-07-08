83-летний президент одной страны продлил свои полномочия до 2030 года

Мнангагве сейчас 83 года. Его второй президентский срок по прежним правилам должен был завершиться в 2028 году. Однако еще около двух лет назад представители правящей партии ЗАНУ-ПФ начали добиваться изменения Конституции, объясняя это необходимостью дать действующему руководству возможность завершить начатую политическую программу. Законопроект был внесен правительством в парламент в начале года, затем последовательно одобрен нижней и верхней палатами, после чего поступил на подпись президенту.