83-летний президент одной страны продлил свои полномочия до 2030 года

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва подписал конституционные поправки, которые продлевают его пребывание у власти на два года — до 2030 года. О вступлении закона в силу сообщил официальный представитель правительства Ник Мангвана. Документ ранее был одобрен обеими палатами парламента.
Поправки затрагивают не только сроки полномочий главы государства, но и сам порядок передачи власти. Если прежде президент избирался на всеобщих выборах, то теперь закон предусматривает возможность избрания главы государства парламентом. Одновременно срок полномочий президента, парламента и местных органов власти увеличивается с пяти до семи лет, а выборы, которые должны были пройти в 2028 году, переносятся на 2030 год.
Мнангагве сейчас 83 года. Его второй президентский срок по прежним правилам должен был завершиться в 2028 году. Однако еще около двух лет назад представители правящей партии ЗАНУ-ПФ начали добиваться изменения Конституции, объясняя это необходимостью дать действующему руководству возможность завершить начатую политическую программу. Законопроект был внесен правительством в парламент в начале года, затем последовательно одобрен нижней и верхней палатами, после чего поступил на подпись президенту.
Принятые изменения вызвали широкий политический спор внутри страны. Критики реформы утверждают, что столь масштабное изменение Конституции должно было выноситься на общенародный референдум. Кроме того, в судах уже рассматриваются иски, оспаривающие законность поправок. На этом фоне в стране ранее звучали публичные протесты против продления полномочий президента.
Реформа считается одной из самых масштабных за последние годы, поскольку меняет сразу несколько базовых положений политической системы Зимбабве. Помимо переноса выборов и увеличения сроков полномочий, она предусматривает переход от прямого голосования граждан к избранию президента парламентом, что существенно меняет механизм формирования высшей государственной власти.
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