Боец Тайга: ВСУ запускают по позициям «Севера» БПЛА-обманки из труб с винтом

Начальник расчёта ЗРК с позывным Тайга рассказал, что ВСУ запускают БПЛА-обманки из канализационных труб по позициям ВС России в Харьковской области.
Военный рассказал ТАСС, что ВСУ так пытаются рассмотреть боекомплект ПВО ВС России, необходимый для уничтожения настоящих ракет.
«Каждое дежурство бывают обманки летят, пустышки какие-нибудь, сделанные просто из канализационных труб с винтом», — заявил он.
Ранее боец с позывным Бабушка рассказал RT о спасении раненого ополченца из тыла ВСУ в Донбассе.