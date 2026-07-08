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Боец Тайга: ВСУ запускают по позициям «Севера» БПЛА-обманки из труб с винтом

Начальник расчёта ЗРК с позывным Тайга рассказал, что ВСУ запускают БПЛА-обманки из канализационных труб по позициям ВС России в Харьковской области.

Начальник расчёта ЗРК с позывным Тайга рассказал, что ВСУ запускают БПЛА-обманки из канализационных труб по позициям ВС России в Харьковской области.

Военный рассказал ТАСС, что ВСУ так пытаются рассмотреть боекомплект ПВО ВС России, необходимый для уничтожения настоящих ракет.

«Каждое дежурство бывают обманки летят, пустышки какие-нибудь, сделанные просто из канализационных труб с винтом», — заявил он.

Ранее боец с позывным Бабушка рассказал RT о спасении раненого ополченца из тыла ВСУ в Донбассе.