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КСИР заявил об ударах по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США

КСИР заявил об ударах по 85 объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США.

ТЕГЕРАН, 8 июл — РИА Новости. Тегеран атаковал базы США в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США по Ирану, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив.

«В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.

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