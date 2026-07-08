КСИР атаковал военные базы США

Сегодня США ударили по портовым городам на юге Ирана в ответ то, что Тегеран атаковал танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). По информации NBC News, американский обстрел был масштабнее предыдущих. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X после удара заявил, что США сегодняшней атакой нарушили условия меморандума о взаимопонимании, который Тегеран и Вашингтон подписали в июне. Он добавил, что Иран не сдастся.