В Австрии прокомментировали разговоры о вступлении НАТО

«Мы, австрийцы, фактически находимся во власти политической элиты, которая преследует совершенно иные цели, чем население. Большинство граждан выступает за сохранение нейтралитета, тогда как политическая элита по-прежнему даже считает возможным вступление в НАТО. Это абсурд, полный абсурд», — сказал он.