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В Австрии прокомментировали разговоры о вступлении НАТО

Аналитик Поппель: разговоры о вступлении Австрии в НАТО абсурдны.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 8 июл — РИА Новости. Разговоры о вступлении Австрии в НАТО абсурдны, заявил РИА Новости австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

«Мы, австрийцы, фактически находимся во власти политической элиты, которая преследует совершенно иные цели, чем население. Большинство граждан выступает за сохранение нейтралитета, тогда как политическая элита по-прежнему даже считает возможным вступление в НАТО. Это абсурд, полный абсурд», — сказал он.

По словам собеседника агентства, важно понимать, что все эти усилия служат исключительно подготовке к более крупному конфликту.

«И именно Австрия как нейтральное государство не должна в этом участвовать», — призвал он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО. По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что существенно снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены.

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