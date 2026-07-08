ВСУ перебросили в Волчанский район неподготовленных мобилизованных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области неподготовленных мобилизованных из 57-й бригады ВСУ, чтобы попытаться удержать поселок Белый Колодезь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.