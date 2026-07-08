Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начнут производить лечебное питание с природным йодом

Российские ученые разработали рецептуры йодированной пищевой продукции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции для детского, лечебного и профилактического питания, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Йодированная пищевая продукция содержит компоненты, критически важные для развития мозга, когнитивных функций и зрения у детей. Они также обязательно показаны грудничкам, которые находятся на искусственном вскармливании.

«Ученые НИИ детского питания — филиал ФИЦ питания и биотехнологии — при поддержке Минобрнауки России разработали инновационные технологии производства и рецептуры йодированной пищевой продукции с использованием морских водорослей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн продукции в год.

«На открывающемся производстве на основе инновационных разработок ученых будет выпускаться продукция для лечебного и профилактического питания, специализированные линейки детского питания и для поддержания здоровья людей старшего поколения. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции данного типа, закупаемой сейчас за рубежом», — говорится в сообщении.

При этом импортные аналоги создаются с добавлением синтезированного йода.

С 2025 года Минобрнауки России принимает участие в реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», создавая условия для развития научных разработок в сфере пищевой промышленности.

С июля 2024 года по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко действует рабочая группа по обеспечению питанием детей раннего возраста. Группа на особом контроле держит вопросы, касающиеся детского питания.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше