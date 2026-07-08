Возинья может перейти в «Интер Майами» к Месси

«Интер Майами» проявляет интерес к голкиперу сборной Кабо-Верде Жозимару Жозе Эворе Диашу.
Как сообщает Marca, 40-летний вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из португальского «Шавиша».
Клуб из Майами рассматривает возможность подписания опытного голкипера уже в ближайшее время.
Голкипер привлёк внимание своей игрой на мундиале, где стал одним из главных героев выступления сборной Кабо-Верде.
После игры с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ число подписчиков 40‑летнего Возиньи в соцсети превысило 20 млн.
Ранее Лукин сравнил вратаря Кабо-Верде с Акинфеевым.
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