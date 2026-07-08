Командир Тис: группировка «Север» уничтожила более 15 машин для ротации ВСУ

БЕЛГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей, которые использовались для ротации ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПС с позывным Тис.
«Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю. Уничтожение автомобилей, квадроциклов, ББМ противника нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и боевиков на позиции в Харьковской области, тем самым снижая боеспособность подразделений противника», — рассказал он.
По словам Тиса, уничтожение автомобилей помогает ВС РФ лишить украинскую армию мобильности и вынуждает боевиков ВСУ преодолевать большие расстояния пешком, подставляясь удары беспилотников и артиллерии.