Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Тис: группировка «Север» уничтожила более 15 машин для ротации ВСУ

Военный рассказал, что цели поразили расчеты ударных БПЛА.

БЕЛГОРОД, 8 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 автомобилей, которые использовались для ротации ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПС с позывным Тис.

«Более 15 автомобилей, используемых для ротации боевиков ВСУ в Харьковской области, уничтожено расчетами ударных БПЛА подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” за неделю. Уничтожение автомобилей, квадроциклов, ББМ противника нарушает доставку боеприпасов, продовольствия и боевиков на позиции в Харьковской области, тем самым снижая боеспособность подразделений противника», — рассказал он.

По словам Тиса, уничтожение автомобилей помогает ВС РФ лишить украинскую армию мобильности и вынуждает боевиков ВСУ преодолевать большие расстояния пешком, подставляясь удары беспилотников и артиллерии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше