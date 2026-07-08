Марочко: ВС РФ зачищают от ВСУ большой участок у Петро-Ивановки

«С освобождением Петро-Ивановки в Харьковской области можно констатировать, что наши военнослужащие выровняли оборонительную линию. Сейчас между Фиголевкой и Петро-Ивановкой уже идет зачистка обширного участка местности и выбиваются отдельные разрозненные отряды украинских боевиков, которые не рассчитывали, что наши военнослужащие откроют этот участок фронта», — сказал он.