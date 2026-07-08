Марочко: ВС РФ зачищают от ВСУ большой участок у Петро-Ивановки

ЛУГАНСК, 8 июля. /ТАСС/. ВС РФ зачищают обширный участок местности от разрозненных отрядов Вооруженных сил Украины у Петро-Ивановки в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением Петро-Ивановки в Харьковской области можно констатировать, что наши военнослужащие выровняли оборонительную линию. Сейчас между Фиголевкой и Петро-Ивановкой уже идет зачистка обширного участка местности и выбиваются отдельные разрозненные отряды украинских боевиков, которые не рассчитывали, что наши военнослужащие откроют этот участок фронта», — сказал он.
Марочко отметил, что российские бойцы активно наступают на участке у Петро-Ивановки, поскольку у украинской армии «катастрофически не хватает личного состава для стабилизации фронта».
Об освобождении Петро-Ивановки российскими военнослужащими группировки войск «Север» в Минобороны РФ сообщили 7 июля.