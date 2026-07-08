КСИР заявил об ударах по целям в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США

«В ходе первоначального ответа на агрессию военно-морские силы и аэрокосмические силы КСИР в ходе совместной операции атаковали при помощи беспилотников и ракет 85 важных военных объектов США в порту Сальман 5-го флота ВМС США в Бахрейне и военно-воздушную базу Али ас-Салем в Кувейте, а также сбили БПЛА MQ-9 противника», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Fars.