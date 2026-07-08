Ростех: применение снарядов «Краснополь» снижает расход боеприпасов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Применение управляемых снарядов «Краснополь» расчетами самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» позволяет достичь двойной экономической выгоды, поскольку удается снизить как расход боеприпасов, так и износ ствола орудия. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
«При оценке вооружения важно смотреть не только на стоимость выстрела, но и на полный жизненный цикл изделия. Высокая точность “Мсты-С”, особенно при работе “умными” снарядами “Краснополь”, дает в этом плане двойной экономический эффект. Первый — снижение расхода боеприпасов на поражение одной цели. Второй — сохранение ресурса ствола, ходовой части и электроники самой САУ. Меньше пристрелочных выстрелов — ниже износ, длиннее межсервисные интервалы», — рассказали в госкорпорации.
Новый управляемый 152-мм снаряд «Краснополь-М2» производства холдинга «Высокоточные системы» (входит в Ростех) превосходит по точности западные корректируемые боеприпасы. Применение «Краснополей» увеличивает скорость цикла: обнаружение — целеуказание — выстрел — уход. А проходимость и подвижность «Мсты-С» позволяют ей быстро перемещаться, разворачиваться на позиции, вести огонь и уходить. Вместе с высокой автоматизацией это позволяет расчету выполнить боевую задачу за две-три минуты.
Применение этих управляемых боеприпасов позволяет превратить САУ и буксируемые гаубицы из средств площадного подавления в инструмент точечного уничтожения объектов противника. Снайперская работа «Краснополем» востребована при контрбатарейной борьбе, при работе по бронетехнике, пунктам управления БПЛА, местам дислокации противника, командным пунктам.