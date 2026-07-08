Сенатор от Иркутской области призвал готовиться к сдержанному потреблению топлива

IrkutskMedia, 8 июля. Нужно настраиваться на сдержанное потребление топлива. К такому призвал сенатор Совета Федерации Сергей Брилка во время своего отчета перед депутатами Заксобрания.
Комментируя ситуацию с топливом в Приангарье, он отметил, что она остается непростой.
«Нужно настраиваться на то, что будет сдержанное потребление моторного топлива, потому что биржа уменьшила на 15% продажу топлива в альтернативные сети», — отметил Сергей Брилка.
Он добавил, что сейчас подготовлен федеральный закон по восстановлению возможности производства низкооктановых сортов топлива.
Ранее агентство сообщало, что в середине июня стало известно о складывающейся непростой ситуации с топливом в Иркутской области и других регионах страны. Приангарье одним из первых ощутило на себе сбои в поставках топлива, а пик ажиотажа пришелся на конец июня, когда жители и гости области стояли в многокилометровых пробках для того, чтобы заправить автомобили.
Добавим, что 28 июня в Иркутской области был введён режим повышенной готовности для недопущения ЧС. Были установлены запреты на отпуск топлива в канистры, а также лимиты на бензин и ДТ — для АЗС «Роснефти» в 50 литров, другие автозаправочные станции могут устанавливать лимиты ещё ниже. В целях обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта в Иркутске огородили барьерами остановочные пункты, чтобы не создавать помех для движения общественного транспорта, а также в связи с массовыми очередями в районе АЗС установили биотуалеты.
Отметим также, что к обеспечению порядка в очередях на автозаправочных станциях подключилась полиция. Буквально в первый день работы правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина, слитого в канистры. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышало рыночные. Кроме того, зафиксированы случаи и хамского поведения лиц, пытавшихся нарушать установленные в регионе правила отпуска топлива. По случаям в Усть-Орде и Заларях отработали полицейские.
На фоне сложностей с поставками топлива и повышенным спросом начали стремительно расти цены на топливо, рост которого в 2026 году стал рекордным.
Среди причин, повлиявших на ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок, эксперты видят не только внешние факторы, связанные с беспилотной активностью противников России, но и накопившиеся системные проблемы в регулировании нефтяной отрасли, экономической целесообразностью компаний в экспорте нефти, чем её переработке и реализации топлива внутри страны.