Министр спорта Италии: мы возражаем против любой нормализации присутствия России в соревнованиях с флагом

Очевидно, что политические и ценностные основания, которые сделали необходимой твёрдую позицию международного спортивного движения, остаются неизменными. В уважении к автономии спортивного порядка мы твёрдо возражаем против любой формы нормализации присутствия России и Беларуси в международных соревнованиях через использование символики, униформы или национальных наименований", — написал Абоди в социальных сетях.