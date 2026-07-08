Министр спорта Италии: мы возражаем против любой нормализации присутствия России в соревнованиях с флагом

Министр спорта Италии Андреа Абоди выступил против допуска российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном.
"В Милане вот-вот начнётся этап Кубка мира по художественной гимнастике, в связи с которым World Gymnastics решила снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов, разрешив им использовать форму, флаг и гимн. Это серьёзное и необъяснимое решение.
Очевидно, что политические и ценностные основания, которые сделали необходимой твёрдую позицию международного спортивного движения, остаются неизменными. В уважении к автономии спортивного порядка мы твёрдо возражаем против любой формы нормализации присутствия России и Беларуси в международных соревнованиях через использование символики, униформы или национальных наименований", — написал Абоди в социальных сетях.
Он также выразил надежду, что World Gymnastics пересмотрит предусмотренные способы участия российских спортсменов, гарантируя им возможность соревноваться исключительно в индивидуальном и нейтральном статусе.
«Восстановление национальных символов остаётся несовместимым с ценностями мира, ответственности и уважения, на которых основано Олимпийское движение и верховенство права», — добавил он.
7 июля стало известно, что МОК временно восстановил права ОКР. При этом в организации отметили, что исполнительный совет продолжит следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что решение по флагу, гимну и турнирам в России передано международным федерациям.