В ЦИК Запорожья рассказали об угрозах со стороны Киева

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Киевский режим пытается угрожать членам областной, территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) в Запорожской области в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Но сотрудники уже привыкли к подобным провокациям и игнорируют их, сообщила ТАСС председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
«Угрозы членам комиссий всех уровней поступали особенно в период референдума, следующих выборов. Мы мониторим эту ситуацию. Есть угрозы, но, как правило, больше какие-то межличностные, когда у кого-то остались знакомые на той [украинской] территории. Насколько это может повлиять? Я думаю, наши люди уже этого не боятся. Угрожают — и что? Угрожали в прошлый раз, в этот раз», — сказала Катющенко.
Она подчеркнула, что на телефонные угрозы уже никто не реагирует. «Мне даже писали. Написали, почитала, удалила», — добавила Катющенко.
При этом физическая защита участковых, территориальных избирательных комиссий и областного избиркома обеспечивается в полной мере, подчеркнула глава региональной комиссии. Вся информация о возможных угрозах передается силовикам, поэтому работников «никто в обиду не даст», отметила собеседница агентства. Кроме того, во время предстоящих выборов при подомовых обходах жителей членов УИКов будут сопровождать сотрудники МВД и Росгвардии.
Члены избирательных комиссий региона всех уровней морально готовы к предстоящим выборам и возможным сложностям, добавила Катющенко. Сейчас сотрудники проходят необходимое обучение. В комиссиях сформирован кадровый резерв на случай болезни или иных семейных обстоятельств во время выборов. Всего в Запорожской области числятся 5 741 член УИКов, 195 сотрудников ТИКов и 10 — субъектовой избирательной комиссии.
24 июня в ЦИК РФ сообщили, что в регионах, где введено военное положение и режим среднего уровня реагирования, будет возможность проведения досрочного голосования на предстоящих выборах, в том числе на дому. Списки избирательных участков с указанием границ и мест нахождения не будут публиковаться. При возникновении угроз работа избиркомов в регионах с военным положением и режимом среднего уровня опасности должна будет приостановиться.