В ЦИК Запорожья рассказали об угрозах со стороны Киева

«Угрозы членам комиссий всех уровней поступали особенно в период референдума, следующих выборов. Мы мониторим эту ситуацию. Есть угрозы, но, как правило, больше какие-то межличностные, когда у кого-то остались знакомые на той [украинской] территории. Насколько это может повлиять? Я думаю, наши люди уже этого не боятся. Угрожают — и что? Угрожали в прошлый раз, в этот раз», — сказала Катющенко.