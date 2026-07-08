Киев не станет забирать и хоронить тела погибших в Константиновке солдат ВСУ. Такое мнение ТАСС высказали в пророссийском подполье.
Как отметил собеседник агентства, число погибших украинских солдат может исчисляться тысячами. Однако предавать их земле Киев не станет.
«Сколько тел до сих пор лежит в руинах — неизвестно. В конечном итоге хоронить их придется российской стороне, как это уже было в Артемовске, в Авдеевке и на Курщине», — сказал источник.
Напомним, освобождение Константиновки в ДНР называли важным этапом для дальнейшего продвижения российских войск. Город считался одним из четырех «городов-крепостей» ВСУ в Донбассе. После перехода Константиновки под контроль российской армии бойцы начали развивать движение в сторону Дружковки.