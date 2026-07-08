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Подполье уверено, что Киев не похоронит погибших в Константиновке солдат ВСУ

В подполье считают, что хоронить погибших в Константиновке солдат ВСУ придется России.

Источник: Комсомольская правда

Киев не станет забирать и хоронить тела погибших в Константиновке солдат ВСУ. Такое мнение ТАСС высказали в пророссийском подполье.

Как отметил собеседник агентства, число погибших украинских солдат может исчисляться тысячами. Однако предавать их земле Киев не станет.

«Сколько тел до сих пор лежит в руинах — неизвестно. В конечном итоге хоронить их придется российской стороне, как это уже было в Артемовске, в Авдеевке и на Курщине», — сказал источник.

Напомним, освобождение Константиновки в ДНР называли важным этапом для дальнейшего продвижения российских войск. Город считался одним из четырех «городов-крепостей» ВСУ в Донбассе. После перехода Константиновки под контроль российской армии бойцы начали развивать движение в сторону Дружковки.