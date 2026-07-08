ТАСС: над Персидским заливом летают минимум шесть военных самолетов США

«Как минимум шесть тяжелых военных самолетов США в настоящее время кружат над нейтральными водами Персидского залива, три из них — в непосредственной близости от границы подконтрольного диспетчерам Ирана воздушного района», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет о военно-транспортных самолетах-заправщиках Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus. «Самолеты находятся на высоте до 8 км, в том числе используя коридоры, предназначенные для полетов гражданской авиации», — заметил собеседник агентства.