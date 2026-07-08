ТАСС: над Персидским заливом летают минимум шесть военных самолетов США

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть военных самолетов и один беспилотник, принадлежащие США, летают над акваторией Персидского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Как минимум шесть тяжелых военных самолетов США в настоящее время кружат над нейтральными водами Персидского залива, три из них — в непосредственной близости от границы подконтрольного диспетчерам Ирана воздушного района», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет о военно-транспортных самолетах-заправщиках Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus. «Самолеты находятся на высоте до 8 км, в том числе используя коридоры, предназначенные для полетов гражданской авиации», — заметил собеседник агентства.
Кроме того, проинформировал источник, над нейтральными водами начал работать беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton, прилетевший к акватории Персидского залива с одной из военных баз в регионе. Источник ТАСС напомнил, что БПЛА этого типа способны в реальном времени предоставлять разведывательную информацию и вести наблюдение за большими участками поверхности моря и суши.
Ранее Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорилось в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.