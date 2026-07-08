Жена Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку

Во время приветствия Макрон поприветствовал Эрдогана рукопожатием, после чего повернулся к его жене и попытался поцеловать ей руку. Однако, когда его губы оказались в непосредственной близости от руки Эмине, она потянула вниз руку, не позволив поцеловать ее.