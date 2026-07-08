Жена Эрдогана не дала Макрону поцеловать ей руку

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Жена президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эмине Эрдоган не дала президенту Франции Эмманюэлю Макрону поцеловать ей руку на саммите НАТО в Анкаре. Встреча попала на трансляцию, часть которой выложил телеканал BFM TV.
Во время приветствия Макрон поприветствовал Эрдогана рукопожатием, после чего повернулся к его жене и попытался поцеловать ей руку. Однако, когда его губы оказались в непосредственной близости от руки Эмине, она потянула вниз руку, не позволив поцеловать ее.
Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким по меньшей мере за последние 20 лет и будет состоять из рабочего ужина вечером 7 июля и одной пленарной сессии 8 июля.
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