Анри — о Месси с Египтом: не будите в нём зверя, он вновь доказывает, что на человека совсем не похож

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Египтом.
«Сперва посмотрите на то, как он плачет. Это показывает, как много всё это для него значит. Это напоминает нам о том, что он человек… и сразу после этого он вновь доказывает нам, что на человека он совсем не похож. Не будите в нём зверя. Я видел это на тренировках: если он чувствовал несправедливость, его взгляд тут же менялся, он забирал мяч и вколачивал тебе три гола подряд. А после оборачивался и бросал: “В следующий раз свисти фол”, — цитирует Анри журналистка Вероника Брунати.
Встреча в Атланте завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. До 79-й минуты аргентинцы уступали — 0:2.
Затем Лионель Месси сделал ассист, а также забил гол. Эти действия помогли вернуть равенство в игре. Окончательную точку в матче поставил Энцо Фернандес.
Ранее сообщалось, что гол Фернандеса в матче Аргентина — Египет стал 3000-м в истории чемпионатов мира.