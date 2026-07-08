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Анри — о Месси с Египтом: не будите в нём зверя, он вновь доказывает, что на человека совсем не похож

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Египтом.

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри оценил игру нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче с Египтом.

«Сперва посмотрите на то, как он плачет. Это показывает, как много всё это для него значит. Это напоминает нам о том, что он человек… и сразу после этого он вновь доказывает нам, что на человека он совсем не похож. Не будите в нём зверя. Я видел это на тренировках: если он чувствовал несправедливость, его взгляд тут же менялся, он забирал мяч и вколачивал тебе три гола подряд. А после оборачивался и бросал: “В следующий раз свисти фол”, — цитирует Анри журналистка Вероника Брунати.

Встреча в Атланте завершилась со счётом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира. До 79-й минуты аргентинцы уступали — 0:2.

Затем Лионель Месси сделал ассист, а также забил гол. Эти действия помогли вернуть равенство в игре. Окончательную точку в матче поставил Энцо Фернандес.

Ранее сообщалось, что гол Фернандеса в матче Аргентина — Египет стал 3000-м в истории чемпионатов мира.

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