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В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера

В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, два человека получили ранения.

В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, два человека получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения», — написал он в Telegram.

Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее при атаке БПЛА на Саратовскую область один человек погиб, есть пострадавшие.

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