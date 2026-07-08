В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, два человека получили ранения.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону. Два человека получили незначительные ранения», — написал он в Telegram.
Танкеры были пустые, розлива нефтепродуктов не произошло.
Ранее при атаке БПЛА на Саратовскую область один человек погиб, есть пострадавшие.
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