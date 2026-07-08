Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

«У меня был хороший разговор с президентом (Владимиром.— “Ъ”) Путиным… Также я поговорил с президентом (Владимиром.— “Ъ”) Зеленским после этого. Я думаю, они оба хотят сделки. Плохо, что это заняло так много времени. Но я думаю, что-то получится», — сказал американский президент.
По информации турецкой газеты Milliyet, возобновление переговоров России и Украины должно стать одной из основных тем встречи Трампа и Эрдогана.
Последний прямой раунд переговоров России и Украины прошел в феврале 2026 года. Дональд Трамп пообещал вернуться к усилиям по достижению мира после завершения конфликта США с Ираном. В июне он пообещал повлиять на Украину и ЕС ради прекращения боевых действий и призвал Россию заключить сделку.