Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

«У меня был хороший разговор с президентом (Владимиром.— “Ъ”) Путиным… Также я поговорил с президентом (Владимиром.— “Ъ”) Зеленским после этого. Я думаю, они оба хотят сделки. Плохо, что это заняло так много времени. Но я думаю, что-то получится», — сказал американский президент.