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Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования российско-украинского конфликта. На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он сказал, что сейчас мир на Украине может казаться маловероятным, но в такие моменты военного времени порой и выпадает шанс закончить боевые действия.

Источник: Reuters

«У меня был хороший разговор с президентом (Владимиром.— “Ъ”) Путиным… Также я поговорил с президентом (Владимиром.— “Ъ”) Зеленским после этого. Я думаю, они оба хотят сделки. Плохо, что это заняло так много времени. Но я думаю, что-то получится», — сказал американский президент.

По информации турецкой газеты Milliyet, возобновление переговоров России и Украины должно стать одной из основных тем встречи Трампа и Эрдогана.

Последний прямой раунд переговоров России и Украины прошел в феврале 2026 года. Дональд Трамп пообещал вернуться к усилиям по достижению мира после завершения конфликта США с Ираном. В июне он пообещал повлиять на Украину и ЕС ради прекращения боевых действий и призвал Россию заключить сделку.

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