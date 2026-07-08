КСИР объявил об ответных ударах по 85 объектам США в Бахрейне и Кувейте

«В качестве первоначального ответа на агрессию ВМС и ВКС КСИР в ходе операции с применением ракет и БПЛА нанесли удары по 85 военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота ВМС США в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — говорится в заявлении Корпуса, которое приводит агентство Fars.