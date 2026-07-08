Токаев подписал указ о назначении председателя Верховного суда

Соответствующий документ опубликован 8 июля 2026 года.
«Назначить Мергалиева Асламбека Амангельдиновича Председателем Верховного Суда Республики Казахстан».
Указ вступил в силу со дня подписания.
Кто такой Асламбек Мергалиев.
Асламбек Мергалиев — один из наиболее опытных представителей судебной системы Казахстана. Почти четверть века его профессиональная карьера связана исключительно с судами и органами юстиции, а путь к высшей судебной должности он прошел практически через все ключевые ступени системы.
Он родился 2 апреля 1972 года в селе Каракудук Иртышского района Павлодарской области. Высшее юридическое образование получил в Стамбульском государственном университете, который окончил в 1999 году по специальности «Юрист».
До прихода в судебную систему работал юристом в частной компании Экибастуза, после чего перешел на государственную службу.
Карьера: от специалиста до главы Верховного суда.
Профессиональный путь Мергалиева начался в Управлении юстиции Павлодарской области, затем он работал главным специалистом Павлодарского областного суда.
В 2003 году был назначен судьей суда Павлодара. Позже последовательно возглавлял специализированный административный суд Экибастуза, городской суд Экибастуза и суд № 2 Павлодара.
Следующим этапом стали руководящие должности в областных судах страны. Он занимал пост председателя апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда, затем возглавлял Костанайский областной суд и Актюбинский областной суд.
В декабре 2022 года Асламбек Мергалиев впервые был назначен председателем Верховного суда Казахстана. Теперь глава государства вновь подтвердил его полномочия на этом посту.
Участвует в ключевых государственных реформах.
Помимо работы в судебной системе, Мергалиев входит в состав ряда консультативных и профессиональных органов.
Он является членом Центрального совета Союза судей Казахстана, с 2024 года входит в Международный совет при Верховном суде, а с января 2026 года участвует в работе Комиссии по конституционной реформе.
За вклад в развитие судебной системы в 2025 году был награжден орденом «Барыс» III степени.
Владеет четырьмя языками.
Асламбек Мергалиев свободно владеет казахским и русским языками, а также турецким и немецким.
Согласно официальной биографии, он женат, воспитывает троих детей — двух дочерей и сына.
Что означает новое назначение.
Повторное назначение председателя Верховного суда традиционно рассматривается как сигнал о сохранении курса на дальнейшее развитие судебной системы и продолжение уже начатых реформ.
В ближайшее время именно Верховному суду предстоит продолжить работу по совершенствованию судебной практики, обеспечению единообразного применения законодательства и реализации инициатив, связанных с модернизацией правосудия в Казахстане.