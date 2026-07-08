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Телеведущая Аша Матай вошла в список кандидатов на участие в выборах в Курултай

Казахстанская телеведущая и актриса Акбота Аскарбекова, более известная как Аша Матай, вошла в список кандидатов на выборы в Курултай от Народной партии Казахстана, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Астане состоялся XXV внеочередной съезд Народной партии Казахстана (НПК).

На съезде была утверждена предвыборная программа и список кандидатов на участие в выборах в Курултай.

Особое внимание было уделено качеству партийного списка, в который вошли профессионалы различных сфер: юристы, экономисты, учителя, врачи и авторитетные лидеры общественного мнения, готовые отстаивать интересы граждан.

Свою поддержку команде с трибуны высказали известные общественница Ирина Смирнова и популярная певица и блогер-миллионник Аша Матай.

В ходе съезда был полностью обновлен состав Политического совета партии.

Стратегические задачи нового состава Политического совета представили Эльмира Ауезова, Ляззат Сулейменова и Балжан Досмухамбетова.