Телеведущая Аша Матай вошла в список кандидатов на участие в выборах в Курултай

В Астане состоялся XXV внеочередной съезд Народной партии Казахстана (НПК).
На съезде была утверждена предвыборная программа и список кандидатов на участие в выборах в Курултай.
Особое внимание было уделено качеству партийного списка, в который вошли профессионалы различных сфер: юристы, экономисты, учителя, врачи и авторитетные лидеры общественного мнения, готовые отстаивать интересы граждан.
Свою поддержку команде с трибуны высказали известные общественница Ирина Смирнова и популярная певица и блогер-миллионник Аша Матай.
В ходе съезда был полностью обновлен состав Политического совета партии.
Стратегические задачи нового состава Политического совета представили Эльмира Ауезова, Ляззат Сулейменова и Балжан Досмухамбетова.