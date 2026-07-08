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ПВО уничтожила около 70 БПЛА ВСУ над Ростовской областью

Системы ПВО армии России сбили около 70 беспилотников ВСУ над Ростовской областью.

Системы ПВО армии России сбили около 70 беспилотников ВСУ над Ростовской областью.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Было уничтожено порядка семи десятков БПЛА. Нападению подверглись 11 районов области», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Таганрогском заливе в результате атаки БПЛА повреждены два танкера.

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