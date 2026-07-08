Партийцы Минусинска отправили очередную гуманитарную помощь на Курское направление

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партийцы Красноярского края активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону и СВО, и в приграничные районы.
Активисты Минусинского окружного местного отделения партии «Единая Россия» и неравнодушные жители юга Красноярского края собрали очередную партию гуманитарной помощи, чтобы отправить ее на Курское направление. В составе груза одежда, продукты, медикаменты, масксети, автомобили, питьевая вода, инструменты, которые всегда нужны на фронте.
Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Еремин побывал на погрузке очередной фуры: «Сегодня у нас ответственный и важный день. Когда детские сады, школы, жители округа, волонтерские движения, “Молодая Гвардия” — все вместе отправляют помощь нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, которые отстаивают нашу Победу, это значит, что тыл наш самый надежный, что наши волонтеры вместе с бойцами. С поклоном к нашим бойцам отправляем сегодня гуманитарную помощь. В каждой посылке — частичка малой Родины. Поклон бойцам и нашим землякам-волонтерам, которые организовали здесь второй фронт и помогают ребятам».
Депутат Минусинского окружного Совета депутатов Людмила Полежаева лично сопровождает грузы в зону СВО: «Сегодня мы отправляем очередной груз нашим ребятам — конкретно нашим минусинцам, ермаковцам и шушенцам. Они сегодня выполняют задачу по освобождению нашей земли. Посылки мы отправляем адресно — это и есть связь тыла и фронта, отправляем им частичку малой Родины. Мы сами везем помощь и сами ее вручаем, зная о том, что мы везем им частицу их семьи, частичку земли, нашей минусинской земли».
Депутат Минусинского окружного Совета, социальный координатор филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», руководитель Комитета семей воинов Отечества Минусинского округа Евгения Тефель: «Сегодня мы отправляем 15-ый конвой с юга Красноярского края — 5 фур. Везем адресные посылки в зону СВО. Минусинское окружное местное отделение партии “Единая Россия” и “Молодая Гвардия”, все жители юга Красноярского края объединились и собрали этот груз. Кусочек маленького счастья для наших бойцов с родной Сибири мы им довезем. Своих не бросаем! Победа за нами!».
Отметим, краевой гуманитарный центр «Единой России» продолжает свою работу. Если вы хотите оказать помощь, звоните по телефону волонтерского центра: +7 (962) — 074−02−22.
В Минусинский партийный центр по сбору гуманитарной помощи можно обратиться по телефону: 8 (950)966−11−55.
Поддержка участников СВО — важное направление народной программы.