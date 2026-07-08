Партийцы Минусинска отправили очередную гуманитарную помощь на Курское направление

Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Еремин побывал на погрузке очередной фуры: «Сегодня у нас ответственный и важный день. Когда детские сады, школы, жители округа, волонтерские движения, “Молодая Гвардия” — все вместе отправляют помощь нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения, которые отстаивают нашу Победу, это значит, что тыл наш самый надежный, что наши волонтеры вместе с бойцами. С поклоном к нашим бойцам отправляем сегодня гуманитарную помощь. В каждой посылке — частичка малой Родины. Поклон бойцам и нашим землякам-волонтерам, которые организовали здесь второй фронт и помогают ребятам».