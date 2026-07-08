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Сенатор Парагвая вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья угрожает форварду сборной Франции Килиану Мбаппе тюрьмой.

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья угрожает форварду сборной Франции Килиану Мбаппе тюрьмой.

«Я бы посоветовала ему прочитать моё письмо, если он умеет читать, и посоветовала бы ему быть осторожным с парагвайцами. Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме, и ему Мбаппе не следует недооценивать меня. Я могу подать на него в суд за гендерное и политическое насилие. Он должен извиниться передо мной», — сказала Амарилья в эфире ABC Cardinal.

Напомним, что Франция обыграла Парагвай в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (1:0). Мбаппе принёс команде победу благодаря голу с пенальти.

После этого Амарилья опубликовала пост, в котором позволила себе оскорбить Килиана на расовой почве. Мбаппе назвал сенатора «отвратительной женщиной» и обвинил в расизме.

Ранее сообщалось, что парагвайский сенатор, оскорбившая Мбаппе на расовой почве, пригрозила судом футболисту.

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