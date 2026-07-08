Сенатор Парагвая вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья угрожает форварду сборной Франции Килиану Мбаппе тюрьмой.
«Я бы посоветовала ему прочитать моё письмо, если он умеет читать, и посоветовала бы ему быть осторожным с парагвайцами. Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме, и ему Мбаппе не следует недооценивать меня. Я могу подать на него в суд за гендерное и политическое насилие. Он должен извиниться передо мной», — сказала Амарилья в эфире ABC Cardinal.
Напомним, что Франция обыграла Парагвай в матче ⅛ финала ЧМ-2026 (1:0). Мбаппе принёс команде победу благодаря голу с пенальти.
После этого Амарилья опубликовала пост, в котором позволила себе оскорбить Килиана на расовой почве. Мбаппе назвал сенатора «отвратительной женщиной» и обвинил в расизме.
Ранее сообщалось, что парагвайский сенатор, оскорбившая Мбаппе на расовой почве, пригрозила судом футболисту.