Сенатор Парагвая вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо

«Я бы посоветовала ему прочитать моё письмо, если он умеет читать, и посоветовала бы ему быть осторожным с парагвайцами. Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме, и ему Мбаппе не следует недооценивать меня. Я могу подать на него в суд за гендерное и политическое насилие. Он должен извиниться передо мной», — сказала Амарилья в эфире ABC Cardinal.