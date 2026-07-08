Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку

«Это правовой ответ на ряд процедурных вопросов, вызванных вступлением в силу новой Конституции. В частности, в связи со вступлением в силу новой Конституции, начиная с 1 июля, должны быть назначены должностные лица, на которых распространяются конституционные нормы об однократности сроков полномочий: председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель и судьи Конституционного суда», — написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале накануне, 7 июля 2026 года.