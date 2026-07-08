Ерлан Карин объяснил решение Конституционного суда по президентскому сроку

Он подчеркнул, что разъяснение Конституционного суда имеет сугубо нормативно-правовой характер.
«Это правовой ответ на ряд процедурных вопросов, вызванных вступлением в силу новой Конституции. В частности, в связи со вступлением в силу новой Конституции, начиная с 1 июля, должны быть назначены должностные лица, на которых распространяются конституционные нормы об однократности сроков полномочий: председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, председатель и судьи Конституционного суда», — написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале накануне, 7 июля 2026 года.
Соответственно, как отметил первый замруководителя АП РК, «в этой связи возник вопрос — надо ли применять норму об однократности на уже действующих должностных лиц или возможно их переназначение на должность?».
«Разъяснение Конституционного суда дает четкое правовое толкование — норма об однократности распространяется только на лиц, назначенных на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции. Аналогично по принципу единообразия данное разъяснение касается применения нормы однократности и к действующему президенту». Ерлан Карин.
При этом он подчеркнул, что «положение об однократном 7-летнем президентском сроке наряду с суверенитетом, независимостью, унитарностью, территориальной целостностью и формой правления остается абсолютно неизменным (п. 5 ст. 43 Конституции РК)».
«Данное толкование конституционных норм не означает автоматического назначения либо избрания какого-либо должностного лица. Оно определяет только наличие возможности быть избранным или назначенным. Так, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан сегодня (7 июля. — Прим. ред.) главой государства был назначен Генеральный прокурор». Ерлан Карин.
Первый замруководителя АП РК отметил, что «решение Конституционного суда — это всего лишь часть общего рутинного процесса, связанного с формированием новой государственно-политической модели».
«Сейчас идет планомерная работа по запуску новых институтов — назначены выборы в Курултай, партии уже проводят свои съезды, подписан Указ о создании Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі». Ерлан Карин.
7 июля 2026 года в Конституционном суде заявили, что новая правовая система позволяет президенту Касым-Жомарту Токаеву баллотироваться на выборах.