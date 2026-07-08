«Трамп не простит»: в ЕС рассказали, к чему приведет заявление президента Финляндии об ударах по РФ

«Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.