«Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
По его мнению, финский лидер работает на публику, пытаясь скрыть колоссальные последствия ударов возмездия по украинской территории.
«Кажется, его волнует только Украина. Черт, он вообще говорит о Финляндии? Он президент какой страны-то?», — отметил журналист.
Напомним, президент Финляндии в интервью Financial Times заявил, что все лидеры стран-участниц НАТО одобряют удары украинских войск вглубь России. После этого в Госдуме заявили, что шансы Александра Стубба когда-либо сесть за стол переговоров с Москвой практически равны нулю.