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«Трамп не простит»: в ЕС рассказали, к чему приведет заявление президента Финляндии об ударах по РФ

Христофору: заявление Стубба об ударах по территории РФ разозлят Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что НАТО одобряет удары украинских войск вглубь России, способно вызвать жесткую реакцию президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

По его мнению, финский лидер работает на публику, пытаясь скрыть колоссальные последствия ударов возмездия по украинской территории.

«Кажется, его волнует только Украина. Черт, он вообще говорит о Финляндии? Он президент какой страны-то?», — отметил журналист.

Напомним, президент Финляндии в интервью Financial Times заявил, что все лидеры стран-участниц НАТО одобряют удары украинских войск вглубь России. После этого в Госдуме заявили, что шансы Александра Стубба когда-либо сесть за стол переговоров с Москвой практически равны нулю.

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