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Колокольцев провел переговоры с главами МВД Пакистана, Шри-Ланки и Судана в Нью-Йорке

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел переговоры с коллегами из Пакистана, Шри-Ланки и Судана. Он встретился с ними на саммите начальников полиции государств — членов ООН, который проходит 7−8 июля в Нью-Йорке. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел переговоры с коллегами из Пакистана, Шри-Ланки и Судана. Он встретился с ними на саммите начальников полиции государств — членов ООН, который проходит 7−8 июля в Нью-Йорке. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

С главой МВД Пакистана Мохсином Накви господин Колокольцев обсудил запуск постоянного мониторинга соглашений, которые профильные министры стран ШОС утвердили в июне этого года. Также они договорились обмениваться опытом в сфере раскрытия киберпреступлений, розыска беглых преступников и изъятия наркотиков.

На переговорах с представителями Шри-Ланки господин Колокольцев предложил проработать вопрос о том, чтобы организовать в России курсы и тренинги для ланкийских силовиков. О реакции министра внутренних дел Шри-Ланки Виджепалы Ананды и генинспектора полиции Вирасурии Приянты на это предложение не сообщается. Владимир Колокольцев также поблагодарил коллег за отказ от политизации правоохранительной сферы на площадке ООН и положительно оценил текущее взаимодействие Москвы и Коломбо по линии Интерпола.

С главой МВД Судана Бабикером Самрой Мустафой Али российский министр обсудил необходимость наращивания информационного обмена с республикой, а также взаимодействие в подготовке кадров.

Представителей Пакистана и Судана господин Колокольцев пригласил поучаствовать в VI Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая пройдет в Москве осенью. Позвал ли он на это мероприятие коллег из Шри-Ланки, в пресс-релизе не уточняется.

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