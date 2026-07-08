Колокольцев провел переговоры с главами МВД Пакистана, Шри-Ланки и Судана в Нью-Йорке

На переговорах с представителями Шри-Ланки господин Колокольцев предложил проработать вопрос о том, чтобы организовать в России курсы и тренинги для ланкийских силовиков. О реакции министра внутренних дел Шри-Ланки Виджепалы Ананды и генинспектора полиции Вирасурии Приянты на это предложение не сообщается. Владимир Колокольцев также поблагодарил коллег за отказ от политизации правоохранительной сферы на площадке ООН и положительно оценил текущее взаимодействие Москвы и Коломбо по линии Интерпола.