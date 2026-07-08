Песков: Путин не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным материалам Ирана

Президент России Владимир Путин не выдвигал президенту США Дональду Трампу новых предложений по дальнейшей судьбе иранских ядерных материалов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты спросили представителя Кремля, затрагивались ли такие инициативы во время телефонного разговора Путина и Трампа 4 июля. Тот ответил отрицательно.
«Нет, какие-то новые элементы не затрагивали», — ответил Песков.
Ранее Кремль информировал, что в ходе беседы Путин подтвердил готовность России оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации ситуации вокруг Ирана.
Напомним, Кремль ранее сообщал, что телефонный разговор Путина и Трампа 4 июля продлился 1 час 25 минут. Инициатором беседы выступили Соединенные Штаты. Лидеры обсудили украинское урегулирование, ситуацию вокруг Ирана и договорились снова выйти на связь.