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Песков: Путин не выдвигал Трампу новых предложений по ядерным материалам Ирана

Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа 4 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин не выдвигал президенту США Дональду Трампу новых предложений по дальнейшей судьбе иранских ядерных материалов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, затрагивались ли такие инициативы во время телефонного разговора Путина и Трампа 4 июля. Тот ответил отрицательно.

«Нет, какие-то новые элементы не затрагивали», — ответил Песков.

Ранее Кремль информировал, что в ходе беседы Путин подтвердил готовность России оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации ситуации вокруг Ирана.

Напомним, Кремль ранее сообщал, что телефонный разговор Путина и Трампа 4 июля продлился 1 час 25 минут. Инициатором беседы выступили Соединенные Штаты. Лидеры обсудили украинское урегулирование, ситуацию вокруг Ирана и договорились снова выйти на связь.

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