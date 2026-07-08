Пилот американского истребителя F-35 попался в ловушку РФ и Китая

Как пишет Sohu, после появления в районе патрулирования американских F-35A, недавно размещенных в Японии, а также самолетов Воздушных сил самообороны Японии, один из американских истребителей попытался незаметно сократить дистанцию до российского бомбардировщика. Издание утверждает, что вскоре рядом с ним с разных сторон оказались китайский J-16 и российский Су-35.