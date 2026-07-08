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Пилот американского истребителя F-35 попался в ловушку РФ и Китая

Во время совместного воздушного патрулирования России и Китая в западной части Тихого океана произошел эпизод с участием американского истребителя F-35A.

Во время совместного воздушного патрулирования России и Китая в западной части Тихого океана произошел эпизод с участием американского истребителя F-35A. Китайское издание Sohu утверждает, что самолет США попытался приблизиться к российско-китайской авиагруппе, после чего оказался зажат между российским и китайским истребителями сопровождения.

По данным издания, в совместном патрулировании участвовали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские бомбардировщики Хун-6К. Маршрут проходил над Японским морем, Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. Полет обеспечивали истребители сопровождения обеих стран.

Как пишет Sohu, после появления в районе патрулирования американских F-35A, недавно размещенных в Японии, а также самолетов Воздушных сил самообороны Японии, один из американских истребителей попытался незаметно сократить дистанцию до российского бомбардировщика. Издание утверждает, что вскоре рядом с ним с разных сторон оказались китайский J-16 и российский Су-35.

Авторы публикации отмечают, что американский пилот оказался в крайне некомфортном положении, поскольку с одной стороны его сопровождал китайский истребитель с подвешенным вооружением, а с другой — российский Су-35. При этом Sohu не приводит сведений о нарушении воздушного пространства, применении оружия или возникновении опасной ситуации.

Китайское издание рассматривает этот эпизод как показатель изменения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению авторов публикации, если ранее американская авиация могла свободно сопровождать подобные полеты, то теперь Россия и Китай демонстрируют готовность обеспечивать прикрытие своих совместных воздушных операций. Эти оценки являются мнением китайского издания.

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